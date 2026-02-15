Morgan Stanley’den enerji hisseleri için temkinli mesaj

Enerji, bu yıl S&P 500'de en güçlü performans gösteren sektör olurken, enerji hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 20 yükseldi. Bankacılık devi Morgan Stanley ise piyasa değerlemelerinin uzun vadeli ortalamalara yaklaştığını belirtiyor.

Analistlerde son rallinin yalnızca yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanmadığını, aynı zamanda sektör genelinde belirgin bir çarpan genişlemesi yaşandığını belirtiyor. Bu yükselişe ise entegre petrol şirketleri ile hizmet sektörü öncülük ediyor. Dev şirketler uzun vadeli göreceli çarpan seviyeleriyle uyumlu işlem görürken, hizmet sektörü de beş yıllık ortalamalarına yaklaştı.

Morgan Stanley'in verilerine göre entegre petrol ve gaz şirketlerinde ileriye dönük EV/EBITDA çarpanları 2010'dan bu yana yüzde 95'lik dilimde yer alıyor. Ancak değerlemelerin artık derin iskonto seviyesinde olmaması nedeniyle analistler, bundan sonraki yükselişin daha çok kâr tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara bağlı olacağını, kısa vadeli temel görünümün ise halen zayıf seyrettiğini ifade ediyor.

Fazla arz, dengelenmeden önce daha da artabilir

Banka, petrol piyasasında arz-talep dengesinin 2027'den itibaren iyileşmesini beklese de analistlere göre fazla arz, dengelenmeden önce daha da artabilir.

Petrol fiyatlarının son bir yıldır net bir düşüş eğiliminde olduğunu belirten analistler, son dönemdeki yükselişin büyük ölçüde jeopolitik belirsizlikten kaynaklandığını, temel göstergelerde kalıcı bir iyileşmeye dayanmadığını ifade ediyor. Bu nedenle önümüzdeki aylarda risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan küresel petrol ve ürün stokları son 12 ayda 400 milyon varilden fazla arttı. OECD stoklarının da 2026'da yükselmesi bekleniyor. Bu tablonun Brent ve WTI fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini değerlendiren analistlere göre, kazanç tahminlerindeki revizyonlar ise dengeli değil. Çoğu alt sektörde aşağı yönlü revizyonlar görülürken, E&P ve entegre şirketler en zayıf performansı gösterenler arasında yer aldı. Hizmet sektöründe ise sınırlı da olsa bazı olumlu revizyonlar dikkat çekti.

Bu görünüm karşısında Morgan Stanley yatırımcılara temkinli olmalarını ve yeni pozisyon artırımı için geri çekilme beklenmesi gerektiğini belirterek savunmacı bir strateji tavsiye ediyor.