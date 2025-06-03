Morgan Stanley'den enflasyon yorumu: Haziranda indirim zor

TÜİK'in mayıs enflasyonunu değenlendiren Morgan Stanley, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşme kaydedildiğini belirterek, "Enflasyon riskleri dengesi göz önüne alındığında, haziran ayında doğrudan bir faiz indirimi beklemiyoruz" dedi.

Fonlama maliyeti repo faizi civarında normalleşebilir

Banka, 19 Haziran'da doğrudan bir indirim beklemese de, ortalama fonlama maliyetinin ve TLREF'in PPK toplantısı sonrası bir haftalık repo faizi civarında normalleşebileceğini ifade etti.

Asimetrik faiz koridorunun TCMB'ye yurt içi ve küresel dış şoklara karşı hızlı hareket etme alanı sağladığını ifade eden Morgan Stanley, gecelik borç verme faizinde de bir indirim beklemediklerini ancak TL likidite koşullarında bir miktar gevşeme görülebileceğini kaydetti.

Kredi büyüme sınırlarında seçici gevşeme beklentisi

Önümüzdeki birkaç hafta içinde daha büyük baskı altında olan sektörleri ve firmaları desteklemek amacıyla bazı kredi büyüme sınırlarında seçici bir gevşeme beklediğini bildiren banka, temmuz ayında bir haftalık repo faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 43,5'e çekilmesini ve aralık ayında enflasyonun yüzde 29, politika faizinin ise yüzde 36 olacağını öngörüyor.