Morgan Stanley'den faiz tahmini! 2025 öngörüleri korundu: Ocak ayında TCMB'den 'ikincisi'ni bekliyor

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak ayında politika faizini 250 baz puan daha indirerek parasal gevşemeye devam etmesini bekliyor. Banka, Aralık ayındaki enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ve hizmet sektöründeki yapışkan fiyatlarda gözlenen iyileşmenin TCMB'nin bu adımı atmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Morgan Stanley'in değerlendirmesinde, "23 Ocak'ta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, TCMB'nin faiz oranlarını 250 baz puan indirerek ekonomik büyümeyi destekleme politikasını sürdüreceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Banka, 2024 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini ve ekonomik projeksiyonlarını paylaşarak, Ocak ve Şubat aylarında enflasyonda kısmi yükselişler beklediklerini ancak Mart itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 38 seviyesine doğru gerileme eğiliminde olacağını belirtti.

Morgan Stanley ayrıca, 2025 sonu için yüzde 26 yıllık enflasyon ve yüzde 28,5 politika faizi öngörüsünü koruduklarını açıkladı. Banka, sıkı para politikası duruşunun devam etmesiyle, yeni yılda ücret ve fiyat artışlarının ikinci tur etkilerinin sınırlı tutulabileceğine dikkat çekti.

TCMB Aralık ayındaki PPK toplantısında ekonomistlerin beklentisi olan 150 baz puanı aşarak 250 baz puanlık bir indirime gitmiş böylece politika faizi yüzde 50'den yüzde 47,5 düşmüştü.