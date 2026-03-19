Morgan Stanley’den Fed revizyonu: Faiz indirimi beklentisi eylüle kaydı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart toplantısından çıkan mesajlar, piyasalarda gevşeme beklentilerinin daha ileri bir tarihe kaymasına yol açtı. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi önde gelen kurumların ardından bir başka büyük banka da ilk faiz indirimi beklentisini haziran ayından eylül ayına erteledi.

Gerekçe: Artan jeopolitik belirsizlik

Tahminlerdeki revizyonun temel nedeni olarak, Fed’in Orta Doğu’daki çatışmalara bağlı artan belirsizliğe yaptığı vurgu gösterildi. Yetkililer, bu gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin net olmadığını ifade etti.

Fed, politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar, 1’e karşı 11 oyla alındı. Stephen Miran, 25 baz puanlık faiz indirimi yönünde görüş bildirerek karara muhalefet etti.

İş gücü piyasası vurgusu değişti

Karar metninde dikkat çeken değişikliklerden biri de iş gücü piyasasına ilişkin ifadeler oldu. Önceki metinde yer alan “istikrar sinyalleri” ifadesi çıkarılırken, bunun yerine işsizlik oranının “son aylarda çok az değiştiği” belirtildi.

Fed: Belirsizlik artıyor

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomi üzerindeki belirsizliği artırdığına işaret etti. Bu durum, para politikası patikasına ilişkin temkinli duruşun korunmasına neden oldu.

Powell: Etkileri kestirmek erken

Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, çatışmaların ekonomik sonuçlarına ilişkin net bir öngörüde bulunmanın şu aşamada mümkün olmadığını söyledi. Powell, “Ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz çok erken. Gerçekten vurgulamak istediğim şey, bunu kimsenin bilmediği” ifadelerini kullandı.

Enflasyon şartı öne çıktı

Powell, faiz indirimlerinin yeniden başlayabilmesi için enflasyonda, özellikle de gümrük tarifeleri kaynaklı mal fiyatlarındaki artışta düşüş görülmesi gerektiğini vurguladı. “Eğer bu ilerlemeyi görmezsek, faiz indirimi de olmayacak” dedi.

Enflasyon tahmini yukarı revize edildi

Fed’in güncel ekonomik projeksiyonlarında enflasyon beklentileri yukarı yönlü revize edildi. 2026 yılı için enflasyon tahmini yüzde 2,4’ten yüzde 2,7’ye çıkarılırken, çekirdek enflasyonun da aynı seviyeye yükseleceği öngörüldü. Yetkililer, 2026 yılı için tek faiz indirimi beklentisini ise korudu.