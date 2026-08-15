Morgan Stanley’den Fed’e uyarı: Enflasyon için iki risk öne çıkıyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Morgan Stanley Baş ABD Ekonomisti Michael T. Gapen, müşterilere gönderdiği notta, çekirdek tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) gerilemenin enflasyonist eğilimlerin zayıfladığına işaret ettiğini belirtti.

Gapen, mevcut görünümün Fed’in faiz politikasında aceleci davranmamasına ve para politikasında temkinli bir yaklaşım sürdürmesine imkan verdiğini ifade etti.

Ancak enflasyon görünümünün, son dönemdeki arz yönlü şokların etkisinin tamamen ortadan kalkması ve yeni bir şok yaşanmaması varsayımına dayandığını aktaran Gapen, bu koşulların gerçekleşmemesi halinde enflasyonun yeniden baskı altında kalabileceğine dikkati çekti.

Enerji fiyatları enflasyon baskısını artırabilir

Gapen, ABD ile İran arasındaki çatışmanın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisinin enflasyon açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Son gelişmelerin ardından petrol fiyatlarının hem spot hem de vadeli piyasalarda yükseldiğine işaret eden Gapen, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdiğini kaydetti.

Enerji fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanmasının tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği ve bu durumun Fed’in faiz indirimlerinde daha temkinli hareket etmesine yol açabileceği değerlendirildi.

Yapay zeka yatırımları fiyat baskısı oluşturabilir

Morgan Stanley, yapay zeka yatırımlarından kaynaklanan güçlü talebin de enflasyon görünümü açısından ikinci önemli risk olduğunu belirtti.

Gapen, yapay zeka kaynaklı talebin özellikle elektronik ürünlerin fiyatları üzerinde önümüzdeki birkaç çeyrekte yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini ifade etti.

Morgan Stanley’nin değerlendirmesine göre, enerji fiyatlarında yeni bir şok yaşanması ve yapay zeka kaynaklı talebin güçlü seyretmesi, ABD’de enflasyonun düşüşünü yavaşlatabilecek ve Fed’in faiz indirim sürecini zorlaştırabilecek başlıca riskler arasında bulunuyor.