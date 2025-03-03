Morgan Stanley'den gümrük tarifeleri değerlendirmesi! Ekonomiyi nasıl etkileyecek?

ABD, Singapur ve Hong Kong'da yaptığı temaslar sonrasında bir rapor yayınlayan Morgan Stanley, yatırımcıların gümrük tarifeleri ve bunların etkileri üzerine odaklandığını ancak tarifelerin yatırım harcamalarına verebileceği zararı hafife aldıklarını söyledi.

"Yatırımcılar tarifelerin etkileri konusunda iyimser" ifadelerini kullanan Morgan Stanley, bu durumun kurumsal güven üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduğuna da dikkat çekti.

Makroekonomik baskılar varlığını sürdürüyor

Şirketin değerlendirmesinde, "Tarifeler hızla önlenmediği sürece, belirsizliğin kendisi iş döngüsüne zarar verecektir" ifadelerine yer verildi. Morgan Stanley ayrıca, Çin ekonomisinde deflasyonun etkili olmaya devam ettiğini ve daha geniş makroekonomik baskıların varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Raporda Hindistan ekonomisine dair de öngörüler paylaşıldı. Morgan Stanley, Hindistan'ın ekonomik büyükmesinin ilk çeyrek itibariyle sürekli bir şekilde yüzde 6,5 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

Japonya Merkez Bankası’na ilişkin de bir değerlendirme yapan banka, yenin keskin bir değer kaybına uğramaması halinde merkez bankasının piyasaların beklediğinden daha az şahin bir politika izleyeceği görüşünü paylaştı.