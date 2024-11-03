Morgan Stanley'den sporsever yatırımcılar için yeni portföy

Spor, son on yılda çekici ve büyüyen bir varlık sınıfı olarak öne çıkarken ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, son birkaç yılda NBA ve NFL gibi dev takımların da özel sermaye şirketleri için 'hisse sahibi olma kurallarını' değiştirdiğine dikkat çekti. Bankacılık devi bu noktada karşılanmamış bir pazar olduğuna işaret ederek yeni iş fırsatı için kolları sıvadı.

Morgan Stanley'den spor yatırımlarına özel ürün

Morgan Stanley, sporseverlerin sadece spor etkinliklerine katılmak ve takım istatistiklerini takip etmekle kalmayacağını; bundan sonra büyük spor liglerini destekleyen şirketlere yatırım yaparak sevdikleri sporlara daha fazla dahil olmalarını sağlayan "Parametrik Özel Çekirdek Spor Ligi" endeksini başlatacağını duyurdu.

Portföyde NBA, WNBA, NFL, NWSL, MLS, MLB, LPGA, PGA, NHL, ABD Açık Tenis, F1, Nascar ve üniversite basketbolu gibi en büyük spor ligleriyle sponsorluk, medya, reklam anlaşmaları ve diğer ilişkileri olan şirketlerden 250 ila 400 menkul kıymet yer alacak.

Bu portföy aynı zamanda S&P 500 ile benzer risk özelliklerini yansıtacak.