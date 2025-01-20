Morgan Stanley’den TCMB faiz indiriminde "seri" tahmini
Morgan Stanley, TCMB’nin 23 Ocak toplantısında 250 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor. Banka, merkez bankasının veri odaklı bir yaklaşımı sürdüreceğini belirtirken, yüksek reel faizlerin carry trade işlemlerini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini 250 baz puan düşürmesini bekliyor. Banka, yayımladığı değerlendirme notunda, merkez bankasının ilerleyen dönemlerdeki faiz indirimleri için veri odaklı bir yaklaşımı sürdüreceği yönünde rehberlik edeceğini öngörüyor.
Morgan Stanley ayrıca, TL likiditesindeki son artış dikkate alındığında, sterilizasyon araçlarının öncelikli konular arasında kalmaya devam edeceğini belirtti. Değerlendirmeye göre, yüksek reel faizler makro strateji açısından önemini koruyacak ve carry trade işlemlerini desteklemeyi sürdürecek.