Morgan Stanley'den TCMB tahmini: Faiz ve enflasyon oranı ne olacak?
Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 39,5 olan politika faizini 2026 yıl sonunda yüzde 27'ye indireceğini öngördü. Bankaya göre enflasyon ise gelecek yıl sonunda yüzde 21, 2027'de ise yüzde 17 seviyesinde gerçekleşecek.
Morgan Stanley ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ve politika faizini kademeli olarak 2026 sonuna kadar yüzde 27'ye, 2027 sonuna kadar da yüzde 21'e düşüreceğini öngördü.
Sürprizlere karşı opsiyonellik
Georgi Deyanov ve Andrea Masia'nın da aralarında bulunduğu ekonomistler, merkez bankasının kararları toplantı bazında almaya devam edeceğini, verilerdeki, finansal koşullardaki ve risk algısındaki sürprizlere tepki verme konusunda opsiyonellik bırakacağını belirtti.
Kurum TCMB'nin Aralık ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 38,50'ye çekmesini bekliyor.
Raporda, "Enflasyondaki düşüş hızının 1. çeyrekte artmasıyla birlikte, Merkez Bankası'nın 2026 sonuna kadar faiz indirim hızını toplantı bazında 150 baz puana çıkarması için alan görüyoruz, ancak 2026 sonunda tekrar 100 baz puana yavaşlayacağını öngörüyoruz" ifadeleri yer aldı.
Enflasyon tahmini
Morgan Stanley, enflasyonun gelecek yıl sonunda yüzde 21, 2027'de ise yüzde 17 seviyesinde olacağını öngördü. Ekonomistlere göre, artan büyüme ivmesi nedeniyle enflasyondaki düşüş süreci 2027'de yavaşlayacak, ancak enflasyonun genel olarak düşüş eğiliminde kalması muhtemel.