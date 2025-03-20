Morgan Stanley'den Türkiye açıklamsı: Bağlılığımız sürecek

Morgan Stanley,nin Borsa İstanbul üyeliğinin sona ermesiyle ilgili yapılan açıklamada, Türkiye’deki operasyonlarının tamamen sonlanmadığını ve İstanbul’daki varlıklarını koruyacaklarını vurguladı. Şirket, Türkiye’deki müşterilerinin, şirketin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye’deki stratejisinin değişmediği ve Türk yatırımcıları için hizmet vermeye devam edeceğini aktaran yatırım şirketi, Türkiye’deki yatırımcılar için Morgan Stanley’nin hala önemli bir iş ortağı olmaya devam edeceği mesajını verdi.

Borsa İstanbul Üyeliği sonlandırıldı

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurmuş ve BİST Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta aldığı karar ile 'Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’i iptal edilmişti.