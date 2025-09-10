Morgan Stanley'den Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini

Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngördü.

Faiz ve enflasyon tahmini

Kurum, enflasyonun 2025 yılı sonunda yüzde 30'a, 2026 yılı sonunda ise yüzde 21'e gerilemesini beklediğini açıkladı.

Politika faizi için öngörü ise 2025 sonunda yüzde 37, 2026 sonunda yüzde 26 seviyesinde oldu.

Raporda, Türkiye'de reel faizin görece yüksek kalacağı belirtildi. Ayrıca reform programinin sürmesiyle birlikte kredi spreadlerinin yakın vadede muhtemelen çipali seyredeceği ifade edildi.

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kur istikrarını desteklemek ve yerel döviz talebini karşılamak için politika alanına sahip olduğuna da dikkat çekti.