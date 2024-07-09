Morgan Stanley'den Türkiye için risk primi hedefi! Gerçekleşirse ilk olacak

Morgan Stanley, Türkiye'nin eurobond ihracıyla ilgili değerlendirmesinde risk primindeki tavsiyesini yineledi. Kurum, Türkiye'nin beş yıllık risk priminde 262 giriş seviyesiyle sat tavsiyesi verirken, hedef seviyesini de 217 olarak belirledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Morgan Stanley Stratejisti Neville Z. Mandiminka tarafından hazırlanan notta Türkiye'nin 8 yıl vadeli eurobond ihracında getiri beklentisi, teknik ve temel görünümün desteğini alan potansiyel güçlü talebin etkisiyle yüzde 7,23-7,30 bölgesinde tahmin edildi.

Notta, Haziran'da ücret artışlarının rafa kaldırılması, Haziran enflasyonunda beklentiyi aşan şekilde yıllık enflasyonda yaşanan düşüş, gri listeden çıkış ve Moody's'in olası not artışı temel görünümde öne çıkan unsurlar olarak sayıldı.

Notta, kurumun Türkiye'nin 5 yıllık risk priminde satış tavsiyesi verdiği görüldü. Buna göre kurum Türkiye risk priminde 262 giriş seviyesi ve 300 zarar kes tavsiyesi ile 217 hedefi verdi. Türkiye'nin CDS'i mevcutta 261 seviyesinde.

Kurumun bu hedefinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin risk primi 2018'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş olacak. 2018'in ilk çeyreğinde risk primi 170 baz puanın altına kadar gerilemişti.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı 2032 vadeli eurobond ihracı için BNP Paribas, Citi, JP Morgan ve Standard Chartered'a yetki verdi. 8 yıl vadeli eurobond ihracında ilk getiri beklentisi yüzde 7,625 civarında oluştu.