ABD'li dev bankadan Türkiye için enflasyon ve faiz tahminleri!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından beklentilerin üzerinden açıklanan enflasyon verisinin ardından ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley Türkiye'ye ilişkin faiz ve enflasyon tahminlerini revize etti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 arttı.

Eylül ayı enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz yaparak dezenflasyon eğiliminde daha fazla yavaşlama olduğunu gösterdiğini belirten Morgan Stanley stratejistleri bu nedenle yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'dan yüzde 31,5'e yükseltti.

Ancak 2026 yıl sonu enflasyon tahmini sabit tutuldu. Notta enflasyona dair "Gıda arzının 2026'da normale döneceğine ve 2026'nın dördüncü çeyreğindeki enflasyon verilerini olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Bu nedenle, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 26'da sabit tutuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Faiz tahminlerini açıkladılar

Faiz indirime ilişkin tahminlere de yer verilen notta, "Yine de, çekirdek enflasyondaki yavaşlayan dezenflasyon eğiliminin, Merkez Bankası'nın yaklaşan ekim toplantısında faiz indiriminin daha da yavaş bir tempoda gerçekleşmesine yol açması muhtemel" ifadelerine yer verildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kurum, Merkez Bankası'nın ekim ayında faiz indirim hızı için 200 baz puan olan tahminlerini revize ederek 150 baz puan indirim olarak güncelledi.

Açıklamada "Merkez Bankası'nın her iki toplantıda da 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz. Sonuç olarak, önceki yüzde 37 ve yüzde 26 tahminlerimizi revize ederek, politika faizinin 2025 sonunda yüzde 37,50 olmasını, 2026 sonunda ise yüzde 26,50'ye düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.