Mortgage başvurularında Şubat’tan bu yana en düşük seviye

ABD'de konut kredisi başvuruları ekonomik belirsizliklerin ve işgücü piyasasındaki zayıflığın etkisiyle düşüşünü sürdürüyor. Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından yayımlanan haftalık rapora göre, 25 Nisan ile sona eren haftada toplam mortgage başvuruları yüzde 4,2 azalarak 223,7 puana geriledi.

Rapora göre, satın alma kredileri endeksi yüzde 4,4 düşerek 146,6 seviyesine inerken, refinansman başvuruları yüzde 3,7 azalarak 649,0 puana düştü. Mortgage başvurularındaki bu yavaşlama, Şubat ayından bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, faiz oranlarının geçen haftaya göre çok az değiştiğini ve 30 yıllık sabit mortgage oranının yüzde 6,89 seviyesine indiğini belirtti. Kan, “Mortgage başvuru faaliyetleri özellikle konut alımlarında, ekonomik belirsizlik ve işgücü piyasası zayıflığı nedeniyle baskılanmaya devam ediyor” dedi.

15 ve 5 yıllık kredi faizlerinde de düşüş görüldü

MBA verilerine göre, 15 yıllık mortgage faiz oranı 3 baz puanlık düşüşle yüzde 6,17 olurken, 5 yıllık değişken faizli konut kredisi (ARM) oranı 12 baz puan düşerek yüzde 5,89’a geriledi.

30 yıllık jumbo mortgage (647.200 dolar üzeri krediler) faiz oranı ise 2 baz puanlık düşüşle yüzde 6,88 olarak kaydedildi. Öte yandan, toplam başvurular içinde refinansman oranı yüzde 37,3 seviyesinde sabit kaldı.

Konut piyasasında belirsizlikler ve faiz seviyeleri, önümüzdeki haftalarda da kredi taleplerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor.