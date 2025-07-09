Mortgage piyasasında canlanma: ABD'de başvurular yükseldi, faiz düştü

ABD'de mortgage başvuruları Temmuz ayının ilk haftasında yükselişini sürdürürken, 30 yıllık sabit konut kredisi faiz oranı son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği'nin (MBA) 4 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin yayımladığı rapora göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış Mortgage Piyasa Endeksi bir önceki haftaya kıyasla yüzde 9,4 artarak 281,6 puana yükseldi.

MBA’nın haftalık analizine göre:

* Satın alma endeksi yüzde 9,4 artışla 180,9 oldu.

* Refinansman (yeniden finansman) endeksi ise yüzde 9,2 yükselerek 829,3 seviyesine çıktı.

* 30 yıllık faiz yüzde 6,77’ye indi

Aynı haftada 30 yıllık sabit faizli mortgage oranı 2 baz puan düşüşle yüzde 6,77’ye geriledi. Böylece faiz oranı Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeye indi. MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, “Mortgage oranları yine geriledi ve Şubat 2023’ten bu yana satın alma başvurularında en yüksek aktiviteye ulaşıldı” dedi.

Joel Kan, konut piyasasındaki canlanmanın, artan konut stokları ve ılımlı fiyat artışlarının etkisiyle desteklendiğini belirtti. Ayrıca, bir satın alma başvurusundaki ortalama kredi tutarının 432.600 dolara düştüğünü, bunun da Ocak 2025’ten bu yana en düşük seviye olduğunu vurguladı.

Diğer faiz oranları ve detaylar

* Toplam başvurular içinde refinansmanın payı, yüzde 40,1’den yüzde 40,0’a geriledi.

* 15 yıllık sabit mortgage faizi 2 baz puan düşüşle yüzde 6,04’e indi.

* 5 yıllık değişken faizli mortgage (ARM) oranı ise 2 baz puan artarak yüzde 6,01 oldu.

* 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan büyük) mortgage faizi 9 baz puan düşüşle yüzde 6,69 seviyesine geriledi.

MBA verileri, mortgage piyasasında yılın ikinci yarısına pozitif başlangıç yapıldığını ortaya koyarken, konut kredisi talebindeki artışın konut piyasasının genel sağlığı açısından önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor.