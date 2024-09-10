Moskova Borsası'nda ana endeks yuan cinsinden de hesaplanacak
Moskova Borsası'nın, ana endeksinin yuan cinsinden de hesaplanmasına başlanacağı bildirildi.
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Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, 24 Eylül'den itibaren halihazırda sadece ruble ve dolar cinsinden hesaplanan ana endeksin yuan cinsinden de hesaplanacağı kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığının 12 Haziran'da yaptırım listesine aldığı Moskova Borsası, 13 Haziran'dan itibaren dolar ve Euro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.