Mazota indirim mi geldi? Motorine ne kadar indirim geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul motorin fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltirken bu kez tabelada tersi bir senaryo yaşanacak.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt tarifelerine de olumlu şekilde yansımaya başladı. Ayrıca Fed’in faiz indirimi ihtimalinin bir miktar güçlenmesi, küresel piyasada doların baskılanmasına neden oluyor.

Uluslararası petrol fiyatlarındaki hareket, motorin pompalarına indirim olarak dönüşecek. Salı gününden itibaren motorin litre fiyatında yaklaşık 2,44 liralık bir düşüş uygulanması öngörülüyor.

Son zamda motorin fiyatları ne kadar olmuştu?

Motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükselmişti.

Yeni tarifede motorin fiyatı ne kadar olacak?

Bu kapsamda motorinin litre fiyatının İstanbul’da 57,03 liraya, Ankara’da 58,06 liraya, İzmir’de ise 58,4 liraya gerilemesi bekleniyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.