Mazota zam mı geldi? Motorine ne kadar zam geldi? Mazot fiyatları ne kadar oldu? İzmir, Ankara ve İstanbul motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geldi. Motorine yapılan zam tabelaya yansırken benzin fiyatlarında değişiklik yapılmadı. İşte İzmir, Ankara ve İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.
Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 78 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılmadı.
Zammın ardından motorin fiyatları ne kadar oldu?
Zammın ardından motorin fiyatları İstanbul'da 59,46 liraya, Ankara'da 60,49 liraya, İzmir'de ise 60,83 liraya yükseldi.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 54,99 liradan, Ankara'da 55,85 liradan, İzmir'de 56,19 liradan satılıyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.