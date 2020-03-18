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Motorin fiyatlarında 26 kuruşluk indirim

Küresel piyasalarda sert düşüşler yaşayan petrol fiyatları nedeniyle üst üste gelen akaryakıt indirimlerine bir yenisi daha eklendi. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 26-27 kuruş indirim yapılacak.

Motorin fiyatlarında 26 kuruşluk indirim
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Akaryakıtta yeni bir indirim daha var. Bu kez motorin fiyatında indirime gidilecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak motorinin litre fiyatı, 26-27 kuruş düşecek. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,75 liradan 5,49'a; İstanbul'da 5,69 liradan 5,43'e; İzmir'de ise 5,76 liradan 5,50'ye düşecek.

Ancak indirime rağmen motorin fiyatı benzinden yüksek olmaya devam edecek. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35; İzmir'de 5,45; Ankara'da 5,44 liradan satılıyor.

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