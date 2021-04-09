Motorin ve benzin fiyatları attı! Tavan fiyatlara zam geldi

Akaryakıtta tavan fiyatlarına zam geldi. Bu zamla birlikte motorin ve benzin fiyatları da zamlandı. Tavan fiyatta yaşanan artış bazı illerde fiyatları etkilemezken, bazı illerde ise motorin ve benzin fiyatları 3 kuruşa kadar arttı. Akaryakıt zammına dair detayları EPDK internet sitesinden paylaştı.

Bu düzenlemenin ardından İstanbul Anadolu yakasında benzin fiyatları 7.08 TL'den 7.09 TL'ye yükselirken, motorin fiyatları ise 6.44 TL'den 6.45 TL'ye yükseldi. Öte yandan İstanbul'un Avrupa yakasında ise fiyatlar değişmedi.

Düzenleme en çok Ankara'yı etkiledi. Ankara'da motorin ve benzin fiyatları 2 kuruş zamlandı. Benzin fiyatı 7.13 TL'den 7.15 TL'ye çıkarken, motorin fiyatı se 6.49 TL'den 6.52 TL'ye çıktı.

İzmir'de akaryakıt tavan fiyatlarına yapılan zammın bir etkisi olmadı. Kentte benzin 7.16 TL'den satılırken, motorin ise 6.52 TL'den satılıyor.