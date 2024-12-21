Motorin zammı tabelaya yansıdı! (21 Aralık 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarındaki değişiklikler, 21 Aralık 2024 tarihi itibarıyla motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan uluslararası piyasa koşulları ve döviz kuru değişiklikleri, motorinin litre fiyatına artış getirdi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Bugün itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 43,30 TL'ye, İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 43,24 TL'ye yükseldi. Diğer büyük şehirlerde de benzer artışlar gözlemlendi. Öte yandan, LPG (otogaz) fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

21 Aralık 2024 Cumartesi güncel akaryakıt (benzin, mazot, LPG) fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

* Benzin: 43,12 TL

* Motorin: 43,30 TL

* LPG: 26,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

* Benzin: 43,01 TL

* Motorin: 43,24 TL

* LPG: 25,49 TL

Ankara

* Benzin: 43,56 TL

* Motorin: 43,87 TL

* LPG: 26,04 TL

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'de uluslararası Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak her gün değişiyor. Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları, gümrüksüz rafineri satış fiyatlarını belirliyor ve buna eklenen ÖTV, EPDK payı ve KDV ile nihai pompa fiyatları hesaplanıyor.

Kış aylarında artan enerji talebi, küresel arz-talep dengesi ve döviz kurlarındaki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor. Tüketiciler, özellikle motorin fiyatlarındaki artışla birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.