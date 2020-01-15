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Motorinde 20 kuruş indirim

Yarından itibaren motorinde 20 kuruş indirime gidildi. Ancak, bu indirim Eşel Mobil Sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorinde 20 kuruş indirim
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EPGİS, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 20 kuruş indirim gerçekleştiğini, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 16/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

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