Motorinde 20 kuruş indirim

15 Ocak 2020

EPGİS, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 20 kuruş indirim gerçekleştiğini, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 16/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."