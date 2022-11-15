Motorinde indirim
Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,54 TL indirim geldi.
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Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine indirim geldi. Motorinin litre fiyatı bugünden (15 Kasım) itibaren geçerli olmak üzere 1,54 TL indirimle 24,84 TL'ye geldi.
Benzinin 22,68 TL olan litre fiyatında ise değişiklik yaşanmadı.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.