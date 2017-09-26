Motorine 13 kuruş zam
Motorinin litre fiyatına 27 Eylül itibariyle 13 kuruş zam yapılacak.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), motorinde 13 kuruş zam beklendiğini açıkladı.
PÜİS'ten yapılan açıklamada, "27 Eylül 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 13 kuruş zam beklenmektedir." denildi.
Motorin fiyatlarını etkileyen iki unsur Brent petrolün varil fiyatı ve dolar/TL paritesi...
OPEC'in üretim kısıntısı sonrası yükselişe geçen petrol, ABD'deki kasırga felaketleri ile 55 dolar bandına çıkmıştı. Petrol geçen hafta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referandumun da etkisiyle 56 doları aşmıştı.
Öte yandan referandumu fiyatlayarak haftaya hızlı bir başlangıç yapan dolar/TL, dün 15 Ağustos’tan bu yana ilk kez 3.54 seviyesinin üzerini gördü. Kur, bu sabah 3.54'in üzerinde güne başladı.