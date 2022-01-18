Motorine 52 kuruş zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinden motorinin litre satış fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı.