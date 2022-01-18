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Motorine 52 kuruş zam

Motorinin litre pompa satış fiyatına, 52 kuruş zam yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinden motorinin litre satış fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı. 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadesi kullanıldı. 

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