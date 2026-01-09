Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (9 Ocak 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorine 93 kuruşluk indirim: Yeni fiyatlar belli oldu
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yarından itibaren motorine indirim gelecek. 9 Ocak 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para? Motorine gelecek indirim ne kadar?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini korurken günün ilk indirim haberi de motorinden geldi.
Motorine indirim geldi
Akaryakıt piyasasında uzun süredir beklenen indirim hayata geçti. Uluslararası petrol fiyatlarındaki gerileme, arzın artacağına yönelik beklentiler ve talep tarafındaki zayıflama, motorin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.
Yapılan son düzenleme kapsamında motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim uygulanacak. Söz konusu indirim, yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Düzenleme sonrası motorinin litre fiyatının;
İstanbul’da 53,45 TL,
Ankara’da 54,65 TL,
İzmir’de ise 53,40 TL seviyesine düşmesi bekleniyor.
İstanbul akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)
Benzin: Avrupa Yakası 53,17 TL, Anadolu Yakası 52,97 TL
Motorin: Avrupa Yakası 54,58 TL, Anadolu Yakası 54,38 TL
LPG: Avrupa Yakası 29,03 TL, Anadolu Yakası 28,40 TL
Ankara akaryakıt fiyatları (9 Ocak 2026)
Benzin: 54,00 TL
Motorin: 55,58 TL
LPG: 28,92 TL