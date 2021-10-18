Motorine bir zam daha

Motorine geçen haftaki 41 kuruşun ardından bugün de 23 kuruş zam yapıldı.

Bu geceden itibaren geçerli olacağı belirtilen fiyat artışının pompaya yansıyacağı bildirildi.

Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 8,19 lira, Ankara'da 8,22 lira, İzmir'de 8,24 liraya yükseldi.

Akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil desteği geçen hafta benzinde de bitmişti. Motorin ve LPG için ise daha önce sıfırlanmıştı.

Geçtiğimiz cumartesi günü benzine 37, motorine 41 kuruş zam yapılmıştı.