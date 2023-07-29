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Motorine bir zam daha yolda

Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları
18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL; motorin 22,06 TL’den satılıyordu. 

Son günlerde önce vergi, sonra petroldeki fiyat artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlaında hızla yükseliş görüldü.

Bugün itibariyle benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 9 kuruşa, motorin ise 35 lira 35 kuruşa satılıyor.

NTV'nin haberine göre 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişimi şimdilik yok.

 

 