Motorine bir zam daha yolda
Motorinin litresine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları
18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL; motorin 22,06 TL’den satılıyordu.
Son günlerde önce vergi, sonra petroldeki fiyat artışı nedeniyle akaryakıt fiyatlaında hızla yükseliş görüldü.
Bugün itibariyle benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 9 kuruşa, motorin ise 35 lira 35 kuruşa satılıyor.
NTV'nin haberine göre 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Benzinde ise fiyat değişimi şimdilik yok.