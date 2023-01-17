Motorine büyük zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Ocak 2023)

Petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece yarısı motorin fiyatlarına zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş artış yapılacak.

Benzine zam yok

Dün gece zamlanan benzin fiyatlarında ise zam beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,12'ye, Ankara'da 23,34'e, İzmir'de 23,46'ya yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise şöyle

İstanbul: 20,36

Ankara: 20,62

İzmir: 20,57