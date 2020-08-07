Motorine zam geldi! İşte güncel motorin fiyatları

07 Ağustos 2020

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine zam geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada motorin fiyatlarında 8 Ağustos Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş artış gerçekleşeceği duyuruldu.

Fiyat artışının ardından motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, Ankara'da 5,97 liradan 6,13 liraya ve İzmir'de 6,01 liradan 6,17 liraya yükselecek.

Rafineri çıkış fiyatındaki değişiklik motorinin pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Motorine gelen zammın ardından vatandaşlar benzin fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağını araştırmaya başladı. Benzin fiyatlarında 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.