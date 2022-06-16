Motorine zam geldi! Motorin fiyatı ne kadar oldu?

Türk lirasının döviz kurları karşısında değer kaybetmesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Son dönemde hem benzin hem de motorin fiyatına üst üste zamlar gelirken, son olarak motorine bir zam daha geldi.

Motorine zam ile birlikte motorin fiyatı 1 lira 28 kuruş arttı. Bu zam sonrasında İstanbul Avrupa yakasında ortalama motorin fiyatı 29.16 Türk lirası oldu.

Haziran ayında şu ana kadar akaryakıt zamları ile benzin fiyatı yüzde 10, motorin fiyatları ise yüzde 19 arttı.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.