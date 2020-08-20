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Motorine zam gelecek mi? Mazot fiyatları artacak mı?

Motorin fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. 8 Ağustos'ta 16 kuruş zamlanan mazot fiyatının 22 Ağustos'ta 10 kuruş civarında artması bekleniyor.

Motorine zam gelecek mi? Mazot fiyatları artacak mı?
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8 Ağustos'ta yapılan motorin zammının ardından bir kez daha mazot fiyatlarına zam gündemde. Son düzenlemeyle 16 kuruş zamlanan motorin fiyatlarının önümüzdeki günlerde bir kez daha artması bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 22 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere mazot fiyatları 10 kuruş zamlanacak.

Güncel motorin fiyatları ne kadar?

Mazot fiyatlarının 16 kuruş zamlanmasının ardından İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, Ankara'da 5,97 liradan 6,13 liraya ve İzmir'de 6,01 liradan 6,17 lirayayükselmişti.

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