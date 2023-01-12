Motorine zam geliyor (12 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları)
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da zam ve indirim haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
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NTV'nin haberine göre; gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruşluk fiyat artışı yaşanacağı bildirildi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18.9 liradan satışa sunuluyor.