Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.

İsrail-İran çatışması brent petrol fiyatlarında ani yükselişe neden olurken bu durum akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Son olarak benzine 1,46 TL, motorine 1,49 TL’lik zam gelmesinin ardından yarından itibaren motorine bir zam daha geliyor.

Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,70 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

ZAMLI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Motorin zammının ardından Ankara ve İzmir'de fiyatlar 50 TL'yi aşacak.

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 49,46 TL'ye, Ankara'da 50,31 TL'ye, İzmir'de 50,66 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre ise fiyatı İstanbul'da 49,39 TL, Ankara'da 49,06 TL, İzmir'de 49,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.