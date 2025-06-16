Motorine zam geliyor! Fiyatlar 50 lirayı aşacak: Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?
İsrail-İran çatışmaları nedeniyle Brent petrol fiyatlarında artış yaşanırken vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre yarından itibaren motorin fiyatlarına tekrar zam gelecek. Zammın ardından motorin fiyatları İstanbul'da 50 liraya dayanacak, İzmir ve Ankara'da ise 50 lira sınırı aşılacak.
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yükseltti.
İsrail-İran çatışması brent petrol fiyatlarında ani yükselişe neden olurken bu durum akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.
Son olarak benzine 1,46 TL, motorine 1,49 TL’lik zam gelmesinin ardından yarından itibaren motorine bir zam daha geliyor.
Sektör kaynaklarından elde edinilen bilgiye motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,70 lira zam yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
ZAMLI FİYATLAR NE KADAR OLACAK?
Motorin zammının ardından Ankara ve İzmir'de fiyatlar 50 TL'yi aşacak.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 49,46 TL'ye, Ankara'da 50,31 TL'ye, İzmir'de 50,66 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre ise fiyatı İstanbul'da 49,39 TL, Ankara'da 49,06 TL, İzmir'de 49,40 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.