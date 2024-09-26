Motorine zam geliyor

Orta Doğu'da savaşın büyümesi, ABD'de ham petrol stoklarının azalması motorinde yeni zammın habercisi oldu. Motorin fiyatlarına yarından itibaren artıyor.

Foreks Haber'in sektör yetkililerine dayandırdığı haberine göre, motorine 90 kuruş zam yapılacak. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak.

Motorin grubundaki fiyat artışına rağmen, benzinde zam beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (26 Eylül 2024)

İstanbul'da benzinin litresi 42,60-42,72 TL, motorinin litresi 41,68-41,75 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin litresi 43,09 TL, motorin 42,21 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 43,54 TL, motorin 42,73 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005 itibarıyla akaryakıtta 'Serbest Fiyatlandırma Sistemi' uygulanıyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirleyebiliyor. Bayiler de dağıtım şirketleri tarafından tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını da uygulayabiliyorlar.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.