Motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam! (17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)
Gece yarısından itibaren geçerli olarak motorin (mazot) fiyatlarına gelen 1 lira 47 kuruşluk zammın ardından bir fiyat artışı da benzinden bekleniyor. Peki benzine ne kadar zam gelecek? Güncel benzin, mazot ve LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte 17 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Konuya ilişkin kaynakların aktardığı bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 47 kuruşluk motorin zammının ardından bir zam da benzine gelecek.
Benzine ne kadar zam gelecek? (17 Ocak benzin zammı)
Bu gece yarısında, 18 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 91 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul, Ankara, İzmir 17 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları
İstanbul (Avrupa) Yakası güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.32 TL/LT → Zamlı fiyat: 46.23 TL/LT
Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.24 TL/LT
LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.49 TL/LT
İstanbul (Anadolu) Yakası güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.17 TL/LT → Zamlı fiyat: 46.08 TL/LT
Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.12 TL/LT
LPG (otogaz) litre fiyatı: 25.89 TL/LT
Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.82 TL/LT → Zamlı fiyat: 49.73 TL/LT
Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.90 TL/LT
LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.39 TL/LT
İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin litre fiyatı: 46.19 TL/LT → Zamlı fiyat: 47.10 TL/LT
Motorin (mazot) litre fiyatı: 48.30 TL/LT
LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.24 TL/LT