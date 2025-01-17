Motorinin ardından benzin fiyatlarına da zam! (17 Ocak güncel akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Konuya ilişkin kaynakların aktardığı bilgilere göre gece yarısından itibaren geçerli olan 1 lira 47 kuruşluk motorin zammının ardından bir zam da benzine gelecek.

Benzine ne kadar zam gelecek? (17 Ocak benzin zammı)

Bu gece yarısında, 18 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 91 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir 17 Ocak 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin, LPG) fiyatları

İstanbul (Avrupa) Yakası güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.32 TL/LT → Zamlı fiyat: 46.23 TL/LT

Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.24 TL/LT

LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.49 TL/LT

İstanbul (Anadolu) Yakası güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.17 TL/LT → Zamlı fiyat: 46.08 TL/LT

Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.12 TL/LT

LPG (otogaz) litre fiyatı: 25.89 TL/LT

Ankara güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.82 TL/LT → Zamlı fiyat: 49.73 TL/LT

Motorin (mazot) litre fiyatı: 47.90 TL/LT

LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.39 TL/LT

İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.19 TL/LT → Zamlı fiyat: 47.10 TL/LT

Motorin (mazot) litre fiyatı: 48.30 TL/LT

LPG (otogaz) litre fiyatı: 26.24 TL/LT