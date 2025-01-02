Motorlu Taşıtlar Vergisi 2025 Ödeme: MTV’de taksit yapan bankalar belli oldu

Milyonlarca araç sahibi bu ay sonuna kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksitini ödemek durumunda.

İki taksit halinde ödenen MTV’de birinci taksit için son gün 31 Ocak 2025. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz 2025’te başlayacak, son gün ise 31 Temmuz 2025 olacak.

Peki motor hacmi ve yaşa göre MTV tutarları ne kadar oldu? MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor?

İşte aracınız için ödeyeceğiniz MTV tutarı ve banka banka taksit sayıları....

Motor hacmi ve yaşa göre MTV ne kadar oldu?

2025 yılında en düşük MTV 499 liraya çıktı. En yüksek MTV ise 230 bin lira seviyesine geldi.

1300 motor ve aşağısı araç için 2025 MTV tutarı

1-3 yaş arasında, 1300 cm3’ten düşük ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı 5 bin 803 lira oldu.

4-6 yaş arası aynı fiyat skalası ve motor hacmine sahip bir aracın ise MTV tutarı 4 bin 42 liraya çıktı.

1300-1600 motor araç için 2025 MTV tutarı

1-3 yıl arasında, 1300-1600 cm3 arası motor hacmine sahip ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı 10 bin 112 liraya yükseldi.

4-6 yaş arası aynı fiyat skalası ve motor hacmine sahip bir aracın yıllık MTV tutarı 7 bin 577 lira oldu.

1601-1800 motor araç için 2025 MTV tutarı

1-3 yaş arasında, 1601-1800 cm3 motor hacmine sahip ve değeri 651 bin 700 lirayı aşan bir aracın yıllık MTV tutarı 17 bin 866 liraya çıktı.

4-6 yaş arasında aynı fiyat skalası ve motor hacmine sahip bir aracın MTV tutarı 13 bin 956 liraya yükseldi.

Motosikletlerde 2025 MTV tutarı

100-250 motor hacmine sahip 1-3 yaş arası bir motorun MTV tutarı 899 liraya, aynı yaş aralığına sahip 251-650 motor hacmine sahip bir motorun MTV tutarı 1862 liraya çıktı.

Yine 1-3 yaş arası 651-1200 motor hacmine sahip motosiklet için ödenecek MTV 4808 lira, 1201 ve üzeri motor hacminde ise bu oran 11 bin 66 liraya yükseldi.

2025 MTV için taksit yapan bankalar

Ziraat Bankası: Ziraat Mobil, Ziraat internet şubesi, Ziraat Bankası ATM'leri ile www.gib.gov.tr : https://ivd.gib.gov.tr https://intvrg.gib.gov.tr kanalları üzerinden bireysel Bankkart'ınızın kredi kartı özelliği ile yapacağınız taksitli MTV ödemelerinizde işlemler 4 taksite bölünüyor.

Vakıfbank: Vakıf Katılım Bireysel Kredi Kartınız ile 1- 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Vakıf Katılım Mobil Şube, İnternet Şube ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) üzerinden yapılacak MTV ödemelerinizi, vade farksız 3 taksit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank: Bireysel kredi kartları ile 1 Ocak - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi, Dialog ya da gib.gov.tr'den yapılacak 500 TL ve MTV ödemeleri ücretsiz 3 taksit, Troy logolu Paraf bireysel kredi kartları ile ücretsiz 4 taksit olarak gerçekleşecektir.

İş Bankası: Maximum Kart'ınızla 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında İş Bankası’nın tüm kanallarından gerçekleştireceğiniz 500 TL ve üzeri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinde 3 taksit yapılacak.

Garanti Bankası: 1 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit fırsatı sunulacak.

TEB: Kredi kartlarınız ile 31 Ocak’a kadar CEPTETEB İŞTE Mobil Bankacılık Uygulaması ve Kurumsal İnternet Bankacılığı üzerinden yapacağınız MTV ödemelerinize 4 taksit, TEB ATM’lerinden ve gib.gov.tr'den yapacağınız ödemelerinize ise 3 taksit uygulanacak.