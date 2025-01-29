Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 son ödeme tarihi (e-Devlet MTV borç sorgulama ve ödeme ekranı)

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksiti için son ödeme tarihi geldi çattı. Araç sahipleri MTV’de son ödeme tarihini ve taksiti nasıl ödeyeceğini merak ediyor.

Öncelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne Yeniden Değerleme Oranı nispetinde, yani yüzde 43,93 zam geldi.

MTV Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödeniyor. İlk taksit ödemesi ise 1 Ocak 2025’te başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksiti için son gün ise 31 Ocak 2025 cuma.

MTV borcum ne kadar ve nasıl öderim?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden TC Kimlik Numarası bilgileriyle MTV borçlarını sorgulayıp öğrenebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunu ödemek için pek çok kanal bulunuyor.

Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından ödeme yapmak mümkün.

Ayrıca anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, hesaptan havele yöntemiyle, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla MTV borcunuzu ödeyebilirsiniz.

MTV ödemesi gecikirse ne olur?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesindegecikmenin yaşandığı her ay için yüzde 1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.

E-DEVLET MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SORGULAMA EKRANI