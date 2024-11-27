Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025: Zam oranı kesinleşti! İşte motor hacmine göre ödenecek ücret

Ekim ayında açıklanna 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 43,49 olmuştu.

Yeniden Değerleme Oranı olarak belirlenen bu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği' başlığı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yılda birçok vergi, harç ve ceza da Yeniden Değerleme Oranı'na göre artırılacak.

Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de Yeniden Değerleme Oranı nispetinde zamlanacak.

2025 Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar oldu?

Böylece motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3 bin 359 TL’den 4 bin 835 TL’ye yükseldi.

En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de 5 bin 851 liradan 8 bin 421 liraya çıktı.

Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1821 liradan 2 bin 621 liraya yükseldi.