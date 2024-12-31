Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? Yaşa ve motor hacmine göre 2025 MTV tablosu (MTV Ödeme)

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber geldi. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne Ocak 2025 itibarıyla gelecek zam netleşti. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan karara göre MTV’ye gelen zam Yeniden Değerleme Oranı nispetinde yapılacak.

Ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Yeniden Değerleme Oranı olarak belirleniyor. Bu da pek çok vergi, harç ve cezalarda yapılacak zam için belirleyici oluyor.

Moturlu Taşıtlar Vergisi de bu kapsama giriyor.

2025 MTV zammı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MTV’de indirim yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısıyla birlikte Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanmadığı anlaşıldı ve tüm araçlar için MTV’ye gelecek zam yüzde 43,93 olarak belirlendi.

2025 MTV taksit ödemeleri ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi iki taksitle ödeniyor. İlk taksit Ocak, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödeniyor. Birinci taksit için ödeme penceresi 1 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025, ikinci taksit için ödeme penceresi ise 1 Temmuz 2025 - 31 Temmuz 2025. Yani ilk taksit ödemesi için son gün 31 Ocak 2025, ikinci taksit ödemesi için ise son gün 31 Temmuz 2025 olacak.

Motor hacmi ve yaşa göre MTV tutarları

2025’te en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 499 lira, en yüksek MTV ise 230 bin liraya yükseldi.

Motor hacmi 1300’den düşük ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan 1-3 yaş arasındaki bir aracın yıllık MTV tutarı 5 bin 803 lira oldu. Aynı fiyat skalasındaki 4-6 yaş arası bir aracın ise MTV’si 4 bin 42 liraya çıkacak.

1300-1600 arası motor hacmine sahip ve değeri 455 bin 300 lirayı aşan 1-3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV tutarı ise 10 bin 112 liraya yükseldi.

1601-1800 motor hacmine sahip ve değeri 651 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş arasındaki aracın yıllık MTV tutarı da 17 bin 866 liraya çıktı.

1801-2000 arası motor hacmine sahip ve değeri değeri 651 bin 700 lirayı aşan 1-3 arası araçlarda MTV tutarı 28 bin 142 liraya yükseldi.

2001-2500 motor hacmine sahip ve değeri 813 bin 900 liraya aşan 1-3 yaş arası bir aracın yeni yılda MTV tutarı 42 bin 217 liraya çıktı.

2501-3000 motor hacmine sahip ve değeri 1 milyon 628 bin 900 lirayı aşan 1-3 yaş arası bir aracın yeni yılda MTV tutarı 58 bin 864 liraya yükseldi..

Motor hacmine ve yaşa göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için 2025 MTV tutarları...

Motosikletler için 2025 MTV ne kadar oldu?

100-250 motor hacmine sahip 1-3 yaş arası bir motorun MTV tutarı 899 liraya, aynı yaş aralığına sahip 251-650 motor hacmine sahip bir motorun MTV tutarı 1862 liraya çıktı.

Yine 1-3 yaş arası 651-1200 motor hacmine sahip motosiklet için ödenecek MTV 4808 lira, 1201 ve üzeri motor hacminde ise bu oran 11 bin 66 liraya yükseldi.