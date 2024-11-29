Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) indirim beklentisi: Erdoğan müdahale edebilir

Ocak 2025 ile birlikte birçok vergi, harç ve ceza da Yeniden Değerleme Oranı'na göre artırılacak.

Yeniden Değerleme Oranı ise ekim ayında açıklanan 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirleniyor.

Yüzde 43,49 olarak açıklanan ÜFE, geçen günlerde Yeniden Değerleme Oranı olarak tespit edilerek netleşti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 80 kadar indirim yetkisi bulunuyor. Erdoğan indirim yetkisini kullanmazsa yeni yılda MTV’ye yüzde 43,49 zam gelecek.

'Yüzde 21 civarı olabilir'

Ancak kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MTV’deki artış oranına müdahale etmesi beklentisi oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla ilgili “Enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz” açıklaması da bu yöndeki beklentileri artırıyor.

Ücret artışları için de geçerli olabilecek ve olumsuz bir tablo doğuracak bu sözler, Yeniden Değerleme Oranı için vatandaş lehine bir tablo oluşturabilir.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı’nın Erdoğan’ın yetkisini kullanarak Yeniden Değerleme Oranı’nda indirim yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın rehber alabileceği ölçütün ise Merkez Bankası’nın 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi olan yüzde 21 olduğu ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı yüzde 122,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı’nı MTV için yüzde 61,5 olarak düzenlemişti. Erdoğan 2024 için yüzde 58,46 olarak Yeniden Değerleme Oranı’na ise dokunmamıştı.