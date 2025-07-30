Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde son gün yarın

Milyonlarca taşıt sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ödeme takviminde son gün yarın.

MTV; vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden ödenebiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün. Ödemeler dijital vergi dairesi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak da gerçekleştirilebiliyor.

Aylık yüzde 4 buçuk gecikme faizi

TRT'nin haberine göre ödemesini 31 Temmuz'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 4 buçuk gecikme faizi uygulanacak. Borç, zamanında ödenmezse vergi dairesi tarafından e-haciz işlemi başlatılabiliyor.

Araçların muayenesinin yaptırılabilmesi için, MTV’nin de dahil olduğu vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca borçlar ödenmeden araç satışı ve devri gibi işlemler gerçekleştirilemiyor.

Gelir vergisi beyannamesinde son gün yarın

2024 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme dönemi de yarın sona erecek. Gelir Vergisinin de zamanında ödenmesi önem arz ediyor. Gecikme durumunda, gecikme faizi ve ceza uygulanıyor. Cezai yaptırımlara maruz kalmamak adına vergi mükelleflerinin ödemelerin son gününü geçirmemesi öneriliyor.