Motosiklet devi 9 binden fazla modeli geri çağırıyor: Ciddi kaza riski var
Motosiklet devi Harley-Davidson, ABD'de son 5 yılda satışa sunulan 9 binden fazla motosikletini, kaza riskinin çok yüksek olduğu ciddi bir arıza nedeniyle geri çağırıyor.
Küresel çapta satış yapan, Amerikan motosiklet devi Harley-Davidson'ın 9 bin 401 motosikletini geri çağırdığı öğrenildi.
ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan bildirimde, Sportster S modellerinin üst üçlü kelepçesinde potansiyel güvenlik sorunu yaşandığı belirtildi.
Geri çağırmanın 2021-2026 arasında üretilen RH1250S (Sportster S) motosikletleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, motor çalışır haldeyken üst üçlü kelepçenin kırılma ihtimali olduğu öğrenildi.
Ciddi kaza riski
Sürüş sırasında üst üçlü kelepçenin kırılması durumunda sürücünün motosikletin kontrolünü kaybederek ciddi kaza riski yaşayabileceği kaydedilirken, Harley-Davidson bayileri, durumdan etkilenen motosikletleri inceleyecek ücretsiz değişim ya da onarım yapacak.