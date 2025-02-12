Motosiklet ve bisiklet ithalatı için yeni karar!

Ticaret Bakanlığı, motosiklet ve bisikletlerde kullanılan bazı aksam ve parçaların ithalatını kapsayan yeni tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımladı.

Gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, tebliğde belirtilen bazı alüminyum silindir kapakları için kilogram başına 6 ve 20 dolar olarak belirlendi.

Buna ek olarak bazı parçalar için de gümrük kıymeti kilogram başına 1,25 dolardan 10 dolara kadar çıkarıldı.

Parçalar şöyle: Yalnız bisiklet ve motosiklet için olan kilitler, el pompaları, bisikletlerde kullanılan ziller, çanlar, aydınlatma veya gözle görülebilen işaret cihazları, jantlar, gergi çubukları, furşlar, frenler, seleler, pedallar, krank dişlileri, gidonlar, bagaj taşıyıcılar, vites değiştirme dişlileri, bisiklet tekerleği ve bunların aksam ve parçaları.