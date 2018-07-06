Motosiklette lüks segment yüzde 25 daraldı

06 Temmuz 2018

AYSEL YÜCEL

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), TUİK verilerinden yola çıkarak hazırladığı, 2018 Mayıs ayı motosiklet raporunu yayınladı.Bu yılın Mayıs ayında trafiğe tescili yapılan motosiklet sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 20 bin 467 adet oldu. 2018 Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.1 artış oldu. Bu artışın nedeni motosiklet ehliyeti bile gerektirmeyen 50cc ve altındaki modellere olan yoğun talep. Bu segment yüzde 800 büyüdü. Ancak, motosiklet tutkunlarının vazgeçilmezi olan 500cc üstü segmentte ise pazar, ek vergi ve kur artışı nedeniyle yüzde 25 daraldı.

Motosiklet tescil adetlerinde cc bazda geçen yılın ocak-mayıs ayına göre 126-250cc aralığı 16 bin 789 adet araçla yüzde 24.5 oran ile en yüksek payı aldı. İkinci sırayı 16 bin 458 adet ve yüzde 24 ile 0-50cc aralığı, üçüncü sırayı ise 15 bin 264 adetle yüzde 22.3 ile 101-125cc aralığı aldı. Geçen yıla oranla en fazla artış ise yüzde 798.85 ile 0-50cc aralığında oldu.

Markalar düşük cc’lere odaklandı

İlave gelen yüzde 20 gümrük vergisi ve ardından kurdaki hızlı yükseliş, motor tutkunlarının tercih ettiği ve ‘hobi segmenti’ olarak da tanımlanan lüks motosikletlerin fiyatlarını birçok kullanıcı için neredeyse ulaşılmaz hale getirdi. Sektör temsilcileri bu durumun daha çok düşük segment üretim yapan yerli üreticiye yaradığını belirtiyor. Yamaha, Honda ve Suzuki gibi yabancı markalar da pazarda rekabet edebilmek için düşük segment modellere odaklandı. Bazıları 2017 başında planda olmayan daha rekabetçi modelleri pazara sunma kararı alırken, bazıları ise düşük segment motosikletlerin Türkiye siparişlerini artırdı.