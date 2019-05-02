MP’nin gelirini 10’a katlayacak formül
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Milli Piyango’nun işletme hakkını devretmek için dünya devleriyle görüştüklerini açıkladı. Hedef yıllık geliri 35 milyara çıkarmak. Ece Ceyhun'un haberi...
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