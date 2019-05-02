ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
15 °C

MP’nin gelirini 10’a katlayacak formül

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez, Milli Piyango’nun işletme hakkını devretmek için dünya devleriyle görüştüklerini açıkladı. Hedef yıllık geliri 35 milyara çıkarmak. Ece Ceyhun'un haberi...

MP’nin gelirini 10’a katlayacak formül
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.