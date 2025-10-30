MSB'den Eurofighter açıklaması: Maliyeti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter savaş uçağı tedariki sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maliyeti yaklaşık 300 milyar TL

Bakanlık, Eurofighter savaş uçağı için 27 Ekim'de Birleşik Krallık ile bir sözleşme imzalandığını hatırlatarak, tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umman'dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir" denildi.

"Tehditlerin arttığı bir dönemde yaşıyoruz"

İngiltere'nin Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard da Eurofighter savaş uçağı alım anlaşmasına ilişkin, "Tehditlerin arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu tehditlere karşılık vermek için müttefikler olarak daha yakın çalışmalıyız. Bu caydırıcılığımızı da artırır. Aynı platformları kullanarak aynı uçakları uçururuz, birlikte eğitim yaparız, birlikte alım yaparız ve platformları önümüzdeki yıllarda birlikte geliştiririz" diye konuştu.

Pollard, Türkiye'nin Typhoon jetlerine sahip olmasıyla yalnızca Türkiye'nin değil, İngiltere'nin de daha güvenli hale geleceğinin altını çizdi. Türkiye ziyaretinde yerli savaş uçağı KAAN hakkında da bilgi edinen Pollard, "İhtimaller karşısında çok heyecanlanıyorum." diye konuştu. İngiltere'yle yapılan 20 uçaklık anlaşmanın sadece bir uçak ticareti olmadığının altını çizen Pollard, iki ülke şirketleri için de yeni fırsatların doğduğuna işaret etti.