MSC Cruises, Türkiye turizmine 55 milyon euro gelir getirecek

Avrupa’nın en büyük kruvaziyer şirketlerinden biri olan MSC Cruises, istikrarlı bir şekilde Türkiye limanlarına daha yoğun gelineceğinin müjdesini verdi. Bu yıl yaz sezonu boyunca Kuşadası’ndan her hafta hareketli gemi turlarını başlatan kruvaziyer şirketi, bu kez en büyük gemilerinden biri olan üç futbol sahası boyutundaki MSC Fantasia ile İstanbul Galataport İstanbul Limanına yanaştı. MSC Fantasia şimdiye kadar Galataport İstanbul limanına yanaşan en büyük gemi oldu. 18 katlı dev gemi İstanbul'a toplamda 5 bin 500 yolcu getirdi.

2023 yılında mayıs ayından itibaren her hafta Türkiye limanlarından hareketli gemi seyahatlerinin başlayacağını müjdeleyen şirket, toplamda 280 bine yakın yolcuyu Türkiye’ye getirecek. Harcama ortalaması yüksek, üst segment turistleri Türkiye’ye getirecek olan MSC Cruises, Türkiye turizmine de 55 milyon euroluk katkı sağlayacak.

Türkiye’yi özlediklerini söyleyerek konuşmasına başlayan MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, aslında 2020 yaz sezonunda Türkiye’yi rotalarına dahil ettiklerini ardından pandeminin ortaya çıktığını ve ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Türkiye’den de yolcu alıyor

Capurro, geçen uzun bir aradan sonra Türkiye’ye dönmekten mutlu olduklarını, Türkiye’nin özellikle İstanbul’un kruvaziyer turizmi için stratejik bir konumu olduğunu belirtti. Türkiye’ye yıllardır turistik anlamda en çok yatırımı yapan marka olduklarını aktaran Capurro, “Pandemi öncesinde her hafta İstanbul ve Türk limanları hareketli alternatifli gemi seyahatlerimizde her an Türkiye ile bağlantıda olduk. En çok ilgi gören programlarımız arasında çoğunlukla İstanbul ve Türk limanlarını içeren programlarımız oldu. 2023’te de Türkiye hareketli programlar yaptık” dedi.

“Planımız Galataport İstanbul’u ana limanı yapmak”

Türkiye’de gemi seyahatine ilgi duyulması konusunda da öncü olduklarını kaydeden MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye’ye duyduğumuz güven çok yüksek. MSC Cruises olarak gelecek planlarımız arasında, Galataport İstanbul limanını gemi seyahatlerimizin ana limanı yapmak bulunuyor. Doğası, misafirperver insanları, eşsiz kültürü-sanatı, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir kültür geçişine sahip tek ülke oluşu ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim tarihe sahip olan Türkiye, her zaman en iyisini hak ediyor. MSC Fantasia, misafirlerimize unutulmaz bir gemi tatili vadeden, en büyük sınıf gemilerimizden biri. İtalyan zerafetini, gemilerimizin sunduğu uluslararası ambiyansla birleştirip Türk misafirlerimize yönelik, kendilerini yurt dışında evinde gibi hissedecekleri hizmetlerle birleştirdik” diye konuştu.

2023’te Türkiye’ye yaklaşık 50 sefer düzenleyecek

MSC Cruises 2023 planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan, “MSC Cruises’un 2023 planlamasında; MSC Fantasia gemimizin ikiz kardeşi MSC Splendida gemisi ile 05 Mayıs – 23 Ekim 2023 arasında her hafta hareketli 9 gecelik program yapılacak. MSC Splendida Türkiye’ye toplam 19 sefer gerçekleştirecek. Programda, İstanbul’un yanı sıra Kuşadası limanı, İtalya’nın Trieste, Bari limanları, Yunanistan’ın da Korfu Adası, Katakolon ve Pire(Atina) limanlarını içeren bir seyahat deneyimi yaşatacak. Yine 2023 planlamaları kapsamında, MSC Musica gemisi ile Kuşadası hareketli 7 gecelik bir program olan Yunanistan’ın Mykonos, Santorini, Pire(Atina) limanları, İsrail’in Hayfa ve Kıbrıs’ın Limassol limanı da yer alacak. MSC Musica, Kuşadası’ndan hareketle 25 Nisan-17 Ekim 2023 arasında toplamda 26 sefer gerçekleştireceğiz. Ayrıca 24 Eylül-24 Kasım 2023 arasında MSC Poesia gemimiz ile hem İstanbul hem de Kuşadası hareketle 11 gecelik keyifli programlar yapıp, limanlarımıza toplamda 5 sefer yapacak” dedi.

Kuşadasına yaz sezonunda geldi sonbaharda da devam ediyor

MSC Lirica gemisi ile 2022 Nisan - Ekim ayları arasında Kuşadası’ndan başlayan ve her hafta gerçekleşen rotasında İsrail’de Haifa; Güney Kıbrıs’ta Limassol; Yunanistan’da Rodos, Santorini ve Pire/Atina’dan sonra tekrar Kuşadası’na dönen uğraklarıyla 29 sefer yapmış ve yedi gecelik programlara imza atmıştı. MSC Lirica gemisi Kuşadası hareketli 2022 yaz programlarına 15 Ekim’e kadar devam edecek iken, MSC Fantasia gemisi Eylül ve Ekim aylarında İstanbul’a toplamda 3 sefer gerçekleştirecek. MSC Fantasia gemisi İstanbul’dan sonra Korfu, Trieste, Zadar, Bari, Pire ve İzmir’in ardından İstanbul rotasını takip edecek.