MSCI Türkiye Endeksi'nde şubat revizyonu: Small Cap'te 4 giriş, 4 çıkış

MSCI, Şubat ayına ilişkin üç aylık Global Yatırım Yapılabilir Endeksler gözden geçirme sonuçlarını açıkladı. Yapılan revizyon kapsamında Türkiye'den bazı şirketler endekslere dahil edilirken bazıları listeden çıkarıldı. Değişiklikler özellikle Small Cap Endeksi'nde yoğunlaşırken, kararların 27 Şubat Cuma günü seans kapanışı sonrası yürürlüğe gireceği bildirildi.

Endekse eklenen dört yeni hisse:

-Batısöke Söke Çimento

-Işıklar Enerji

-Katılımevim Tasarruf

-Sasa Polyester

Endeksten çıkarılan şirketler:

-Borusan Birleşik Boru

-Ege Endüstri

-Kiler Holding

-Tekfen Holding

MSCI Global Micro Cap Türkiye Endeksi’nde ise herhangi bir revizyon yapılmadı.