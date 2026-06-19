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MSCI Türkiye'nin bilgi akışı kriteri notunu düşürdü

Uluslararası endeks sağlayıcı MSCI, Türkiye'nin piyasaya erişilebilirlik değerlendirmesinde bilgi akışı kriteri notunu negatif seviyesine düşürdü.

Murat Ali Oral
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MSCI Türkiye'nin bilgi akışı kriteri notunu düşürdü

MSCI tarafından yapılan açıklamada, ortaklık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli
işlem davranışları nedeniyle yatırıma uygunluk konusundaki endişelerin sürdüğü belirtildi.
Endeks sağlayıcı, Türkiye'deki küçük ölçekli halka açık şirketlerde görülen bu durumun fiyat
oluşumunu olumsuz etkileyebileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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