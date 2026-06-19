MSCI Türkiye'nin bilgi akışı kriteri notunu düşürdü
Uluslararası endeks sağlayıcı MSCI, Türkiye'nin piyasaya erişilebilirlik değerlendirmesinde bilgi akışı kriteri notunu negatif seviyesine düşürdü.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MSCI tarafından yapılan açıklamada, ortaklık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli
MSCI tarafından yapılan açıklamada, ortaklık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli
işlem davranışları nedeniyle yatırıma uygunluk konusundaki endişelerin sürdüğü belirtildi.
Endeks sağlayıcı, Türkiye'deki küçük ölçekli halka açık şirketlerde görülen bu durumun fiyat
oluşumunu olumsuz etkileyebileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurguladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ