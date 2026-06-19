MSCI Türkiye'nin bilgi akışı kriteri notunu düşürdü

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MSCI tarafından yapılan açıklamada, ortaklık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli

işlem davranışları nedeniyle yatırıma uygunluk konusundaki endişelerin sürdüğü belirtildi.

Endeks sağlayıcı, Türkiye'deki küçük ölçekli halka açık şirketlerde görülen bu durumun fiyat

oluşumunu olumsuz etkileyebileceğini ve oynaklığı artırabileceğini vurguladı.